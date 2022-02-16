Олимпиада-2022. Горные лыжи. Шиффрин, Ледецка, Гизин, Бриньоне и Плешкова выступят в комбинации

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17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женской комбинации.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Горные лыжи

Женщины

Комбинация

Начало скоростного спуска – 5:30 по московскому времени, начало слалома –  9:00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

5. Эстер Ледецка (Чехия)

6. Николь Делаго (Италия)

7. Мишель Гизин (Швейцария)

9. Микаэла Шиффрин (США)

11. Рамона Зибенхофер (Австрия)

15. Марта Бассино (Италия)

16. Федерика Бриньоне (Италия)

20. Венди Холденер (Швейцария)

22. Юлия Плешкова (Россия)

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