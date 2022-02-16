Олимпиада-2022. Горные лыжи. Шиффрин, Ледецка, Гизин, Бриньоне и Плешкова выступят в комбинации

17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женской комбинации.

Пекин, Китай

Горные лыжи

Женщины

Комбинация

Начало скоростного спуска – 5:30 по московскому времени, начало слалома – 9:00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

5. (Чехия)

6. Николь Делаго (Италия)

7. Мишель Гизин (Швейцария)

9. (США)

11. Рамона Зибенхофер (Австрия)

15. Марта Бассино (Италия)

16. (Италия)

20. (Швейцария)

22. Юлия Плешкова (Россия)