В квалификации Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области участвовали только российские спортсмены. 73 фристайлиста из других стран снялись

73 спортсмена снялись с квалификации Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области.

На старт женской квалификации вышли 7 спортсменок, 18 снялись. В мужских соревнованиях участвовали 6 спортсменов, 55 человек тоже снялись.

Среди участников, вышедших на старт, – только представители сборной России. В квалификации победили Екатерина Мальцева и Игорь Омелин.

Международная федерация лыжных видов (FIS) отменила этап Кубка мира в Челябинской области в связи с текущей ситуацией на Украине. Однако квалификация прошла до этого решения FIS.

FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 в России из-за ситуации на Украине. В том числе – финал Кубка мира по лыжам в Тюмени