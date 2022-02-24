«Не будет Клэбо в Тюмени – меньше будет разной гадости». Тихонов об отказе норвежца выступить на Кубке мира в России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отказ норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо от участия в этапе Кубка мира в Тюмени.

Решение Клэбо было принято из-за ситуации между Россией и Украиной.

«Не будет Клэбо в Тюмени – меньше будет разной гадости. Пусть посидит дома и подумает, раз не хочет участвовать. Он на последней дисциплине в Пекине еле плелся. Наверное, недопринял чего-то.

Я к норвежцам отношусь негативно. Все время склоки от них – и в биатлоне, и в лыжах. Только со стороны норвежцев!» – сказал Тихонов.

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