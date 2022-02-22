«Много чего хочется сказать хейтерам. Но я хочу пообщаться с теми, кто способен быть добрее». Шиффрин о критике после Олимпиады в Пекине

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала об отношении к критике в СМИ и соцсетях.

На Играх в Пекине спортсменка была одним из фаворитов соревнований по горнолыжному спорту, но не смогла завоевать медалей.

«Есть много чего, что хочется сказать хейтерам и людям, сомневающимся в вас. Но я не хочу говорить с ними. Я хочу пообщаться с теми, кто способен быть добрее.

Нужно собраться. За последние пару недель это самый важный для меня вывод, и дело вовсе не в Олимпиаде. Я благодарна, что в эти две недели у меня есть площадка, чтобы высказаться.

Много говорится о том, как спортсмены противостоят давлению, которое обрушивается на них в медиа. Это противостояние не должно быть столь масштабным, ведь много поддержки я получаю и от СМИ в том числе.

Я считаю, что благодаря вам (СМИ) о наших историях становится известно. А наш долг – помочь вам рассказать их как можно лучше», – сказала Шиффрин.

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