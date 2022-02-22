Юлия Ступак: «Фраза про окончание карьеры была сказана на эмоциях. На самом деле не хочу этого»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила, что не собирается завершать карьеру.

После 24-го места в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине Ступак сказала, что ей «по ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

«Фраза про окончание карьеры была сказана на эмоциях. Я в этом плане очень эмоциональный человек. Сказала больше в обиде, на самом деле не хочу этого.

Олимпиада получилась как американские горки: тем интереснее она была. Собой я довольна, но формой, к сожалению, не до конца. Рада, что получилось взять медали», – рассказала Ступак.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные