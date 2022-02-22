Юлия Ступак: «Фраза про окончание карьеры была сказана на эмоциях. На самом деле не хочу этого»

чемпионка по лыжным гонкам сообщила, что не собирается завершать карьеру.

После 24-го места в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине Ступак сказала, что ей «по ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

«Фраза про окончание карьеры была сказана на эмоциях. Я в этом плане очень эмоциональный человек. Сказала больше в обиде, на самом деле не хочу этого.

получилась как американские горки: тем интереснее она была. Собой я довольна, но формой, к сожалению, не до конца. Рада, что получилось взять медали», – рассказала Ступак.