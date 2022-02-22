Эксперт NRK Бьорн раскритиковал Йохауг за то, что она ускорилась в марафоне на Олимпиаде, пока Андерссон пила воду

Эксперт NRK Тургейр Бьорн раскритиковал поведение норвежской лыжницы в марафоне на Олимпийских играх в Пекине.

В гонке Йохауг проехала мимо пункта питания, который располагался на дистанции между отметками 6,2 и 8,8 км, в то время как ее соперница шведка решила остановиться и попить. По мнению Бьорна, Йохауг нарушила джентельменские правила гонщиков.

«Йохауг получила просвет, потому что Эбба решила попить. Существует джентельменское соглашение, что нельзя убегать, когда соперники пьют.

Но мне кажется, Терезе на это плевать», – заявил Бьорн.

Андерссон призналась, что поведение Йохауг ее удивило.

«Немного удивилась, что Тереза ускорилась, пока я пила. В то же время я чувствовала, что у меня недостаточно сил, и я буду наказана, если попытаюсь закрыть просвет. Я предпочла сосредоточиться на собственных задачах», – сказала Андерссон.

Йохауг также прокомментировала ситуацию.

«Я чувствовала себя очень хорошо. Я заработала небольшой просвет и подумала, что нужно поднажать. И просвет увеличился до нескольких метров», – сказала она.

В марафоне Йохауг выиграла золото, Андерссон заняла восьмое место.