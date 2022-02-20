Результаты женского марафона в лыжах на Олимпиаде-2022: Йохауг победила, Сорина – 5-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в марафоне на Олимпиаде в Пекине, россиянка Татьяна Сорина заняла 5-е место.
Пекин, Китай
Лыжи
Женщины
30 км, масс-старт, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0
2. Джесси Диггинс (США) – 1.43,3
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.33,3
4. Юнна Сундлинг (Швеция) – 2.35,4
5. Татьяна Сорина (Россия) – 2.37,4
6. Рози Бреннан (США) – 2.38,7
7. Дельфин Клодель (Франция) – 2.40,0
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.41,5
9. Мария Истомина (Россия) – 3.06,1
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.41,0
11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.42,5
12. Виктория Карл (Германия) – 5.14,4
13. Лотта Венг (Норвегия) – 6.20,3
14. Тириль Венг (Норвегия) – 6.21,4…
17. Анастасия Рыгалина (Россия) – 6.28,1…
28. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 7.25,9…
35. Шарлотте Калла (Швеция) – 9.51,4
Наталья Непряева (Россия) не финишировала.