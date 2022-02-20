Результаты женского марафона в лыжах на Олимпиаде-2022: Йохауг победила, Сорина – 5-я

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в марафоне на Олимпиаде в Пекине, россиянка Татьяна Сорина заняла 5-е место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжи

Женщины

30 км, масс-старт, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0

2. Джесси Диггинс (США) – 1.43,3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.33,3

4. Юнна Сундлинг (Швеция) – 2.35,4

5. Татьяна Сорина (Россия) – 2.37,4

6. Рози Бреннан (США) – 2.38,7

7. Дельфин Клодель (Франция) – 2.40,0

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.41,5

9. Мария Истомина (Россия) – 3.06,1

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.41,0

11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.42,5

12. Виктория Карл (Германия) – 5.14,4

13. Лотта Венг (Норвегия) – 6.20,3

14. Тириль Венг (Норвегия) – 6.21,4…

17. Анастасия Рыгалина (Россия) – 6.28,1…

28. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 7.25,9…

35. Шарлотте Калла (Швеция) – 9.51,4

Наталья Непряева (Россия) не финишировала.

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