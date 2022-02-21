«Собрали деньги, купили во Франции шесть голых пар». Большунов-старший рассказал о проблемах с лыжами в начале карьеры сына

, отец трехкратного олимпийского чемпиона Пекина-2022 Александра Большунова, рассказал о трудностях, которые возникали на раннем этапе карьеры сына.

Большунов-старший отметил, что у сына не было подходящих лыж.

«Он приехал после первого года в сборной команде России, мы с ним поговорили, обсудили, решили купить шесть пар лыж. Уже в сборной выдали по три пары – ну, мы понимаем, Саша понимает, что проигрыши его в основном из-за лыж.

Собрали деньги, купили во Франции шесть голых пар лыж. Кто-то там машины покупал, кто был уже в сборной команде России. Он уже подзарабатывал, скинулись. Он говорит, пап, может, четыре пары, я говорю, нет, сынок, шесть пар, потому что это деньги, это... это бумага, на бумаге не поедешь, и вот купили шесть пар. Вроде и результаты пошли получше.

Трудностей было очень много, просто такие моменты, может быть, я считаю, даже закаляют, когда чего-то не хватает, к чему-то надо стремиться, чтобы чего-то добиться», – сказал Большунов-старший.

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?