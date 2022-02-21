Российские олимпийцы вылетели из Пекина в Москву

Самолет с представителями олимпийской сборной России вылетел из Пекина в Москву.

Вылет рейса был назначен на 6:40 по московскому времени, но отправление задержали из-за большого количества багажа.

На борту, в частности, находятся российские лыжники, биатлонисты, фигуристы и хоккеисты.

Рейс должен приземлиться в аэропорту Шереметьево после 19:00 по Москве.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта, 6 из них – золотые.

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