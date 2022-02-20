Дмитрий Губерниев: «Четыре золота — невероятный успех. Надеюсь, любовь к лыжам не только раз в четыре года будет, а аудитория станет постоянно расти»

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Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. 

Российские лыжники завоевали 11 медалей – четыре золота, четыре серебра и три бронзы. 

«Лыжники выступили выше всяких ожиданий. Предполагал, что при лучших раскладах будут две-три золотые медали, как подарок судьбы.

Но четыре золота — это невероятный успех. Хочу всех поздравить. Надеюсь, что к лыжам любовь не только раз в четыре года будет, а аудитория станет постоянно расти», — сказал Губерниев. 

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в лыжных гонках, Россия – 2-я с четырьмя золотыми медалями

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