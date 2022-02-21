Расписание трансляций чемпионата мира по лыжам среди юниоров и молодежи в Лигне

С 22 по 27 февраля в норвежской Лигне пройдет чемпионата мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Лигна, Норвегия

22 февраля

15 км, свободный стиль, масс-старт, женщины (U20)

15.00

30 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины (U20)

17.00

23 февраля

Эстафета, женщины (U20)

15.00

Эстафета, мужчины (U20)

17.00

24 февраля

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U23)

15.00 Матч ТВ

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U23)

17.00 Матч ТВ, Матч! Арена

25 февраля

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U20)

13.00 Матч! Арена

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U20)

15.00 Матч ТВ, Матч! Арена

26 февраля

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U23)

14.00 Матч ТВ, Матч! Арена

27 февраля

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20)

14.00 Матч! Арена

Смешанная эстафета (U23)

16.30 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.