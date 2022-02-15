Олимпиада-2022, 16 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 8 комплектов медалей

16 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 8 комплектов медалей в 5 видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
16 февраля
Расписание финалов
Горные лыжи
Слалом, мужчины
5:15 Матч ТВ, Матч! Арена (первая попытка)
8:45 Матч! Арена (вторая попытка)
Российские участники: Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Александр Андриенко.
Фристайл
Слоупстайл, мужчины
5:26 Матч! Страна
Акробатика, мужчины
14:00 Матч ТВ, Матч! Игра (первый финал)
15:00 Матч ТВ, Матч! Игра (второй финал)
Российские участники: Илья Буров, Станислав Никитин.
Лыжные гонки
Командный спринт, женщины
10:15 Россия 1 (полуфиналы)
12:15 Россия 1 (финал)
Сборная России: Юлия Ступак, Наталья Непряева.
Командный спринт, мужчины
11:15 Россия 1 (полуфиналы)
12:45 Россия 1 (финал)
Сборная России: Александр Большунов, Александр Терентьев.
Биатлон
Эстафета, женщины
10:45 Россия 1
Сборная России: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.
Шорт-трек
1500 м, женщины
14:30 Матч! Арена (четвертьфиналы)
15:15 Матч! Арена (полуфиналы)
16:18 Матч ТВ, Матч! Арена (финал)
Российские участницы: Анна Вострикова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова.
Эстафета, мужчины
15:44 Матч ТВ, Матч! Арена
Сборная России выступит в финале.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание Олимпиады-2022 в Пекине: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России
Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку