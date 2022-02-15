Олимпиада-2022, 16 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 8 комплектов медалей

16 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 8 комплектов медалей в 5 видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

16 февраля

Расписание финалов

Горные лыжи

Слалом, мужчины

5:15 Матч ТВ, Матч! Арена (первая попытка)

8:45 Матч! Арена (вторая попытка)

Российские участники: Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Александр Андриенко.

Фристайл

Слоупстайл, мужчины

5:26 Матч! Страна

Акробатика, мужчины

14:00 Матч ТВ, Матч! Игра (первый финал)

15:00 Матч ТВ, Матч! Игра (второй финал)

Российские участники: Илья Буров, Станислав Никитин.

Лыжные гонки

Командный спринт, женщины

10:15 Россия 1 (полуфиналы)

12:15 Россия 1 (финал)

Сборная России: Юлия Ступак, Наталья Непряева.

Командный спринт, мужчины

11:15 Россия 1 (полуфиналы)

12:45 Россия 1 (финал)

Сборная России: Александр Большунов, Александр Терентьев.

Биатлон

Эстафета, женщины

10:45 Россия 1

Сборная России: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Шорт-трек

1500 м, женщины

14:30 Матч! Арена (четвертьфиналы)

15:15 Матч! Арена (полуфиналы)

16:18 Матч ТВ, Матч! Арена (финал)

Российские участницы: Анна Вострикова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова.

Эстафета, мужчины

15:44 Матч ТВ, Матч! Арена

Сборная России выступит в финале.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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