Данил Садреев: «Думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде получится завоевать медаль»

Российский прыгун на лыжах с трамплина рассказал об ожиданиях от следующих Олимпийских игр.

В Пекине-2022 Садреев стал серебряным призером в составе сборной России в командном миксте.

«До чемпионата мира по юниорам нужно отойти от Олимпиады, чтобы там выиграть медали. Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится.

Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо», – сказал Садреев.