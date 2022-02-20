Данил Садреев: «Думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде получится завоевать медаль»

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Российский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев рассказал об ожиданиях от следующих Олимпийских игр. 

В Пекине-2022 Садреев стал серебряным призером в составе сборной России в командном миксте.

«До чемпионата мира по юниорам нужно отойти от Олимпиады, чтобы там выиграть медали. Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится.

Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо», – сказал Садреев.

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