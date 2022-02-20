Виталий Смирнов: «Большое количество медалей, которые мы завоевали, говорит о хорошем заделе и хороших перспективах»

Теги Виталий Смирнов Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 ТАСС Лыжи

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Российские спортсмены завоевали 32 медали (6-12-14) и заняли девятое место в неофициальной общекомандном зачете. 

«Сборная команда достойно выступила в целом. Мы по-прежнему вписываем в историю Олимпийских игр яркие имена — это в первую очередь представители лыжного спорта, фигурного катания.

Поздравляю наших чемпионов, героев, обладателей призовых мест за прекрасные выступления, а также их тренеров и тех, кто содействовал их успешному выступлению.

Я считаю, что большое количество медалей, которые мы завоевали, говорит о хорошем заделе и хороших перспективах.

При умелой организации мы идем по правильному пути. На мой взгляд, мы серьезно нуждаемся в укреплении тренерского корпуса», — сказал Смирнов.

Йоханнес Бо – лидер (4 золотых!), Большунов сразу за ним, тройная чемпионка Йохауг. Главные мультимедалисты Пекина-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные