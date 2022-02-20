Виталий Смирнов: «Большое количество медалей, которые мы завоевали, говорит о хорошем заделе и хороших перспективах»

Почетный член Международного олимпийского комитета ( ) Виталий Смирнов оценил выступление российских спортсменов на в Пекине.

Российские спортсмены завоевали 32 медали (6-12-14) и заняли девятое место в неофициальной общекомандном зачете.

«Сборная команда достойно выступила в целом. Мы по-прежнему вписываем в историю Олимпийских игр яркие имена — это в первую очередь представители лыжного спорта, фигурного катания.

Поздравляю наших чемпионов, героев, обладателей призовых мест за прекрасные выступления, а также их тренеров и тех, кто содействовал их успешному выступлению.

Я считаю, что большое количество медалей, которые мы завоевали, говорит о хорошем заделе и хороших перспективах.

При умелой организации мы идем по правильному пути. На мой взгляд, мы серьезно нуждаемся в укреплении тренерского корпуса», — сказал Смирнов.

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