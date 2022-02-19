Юрий Бородавко: «У нас не было планов по числу медалей – хотели сработать на все то, на что готовы. Оказалось, что готовы на очень высокие места»

Тренер российских лыжников прокомментировал серебро в марафоне на Олимпиаде-2022.

«По ходу Олимпийских игр Якимушкин набирал форму и показал сегодня прекрасную гонку.

У нас не было каких-то планов по числу медалей, мы хотели сработать на все то, на что готовы. Оказалось, что готовы на очень высокие места, показали великолепный результат», – сказал Бородавко.

«На Олимпийских играх к нашему сервису нет ни одной претензии. На каждой гонке лыжи работали великолепно. Можно сказать огромное спасибо сотрудникам сервис-службы, что не дали ни одной возможности усомниться. Лыжи были превосходные», – приводит слова Бородавко ТАСС.

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