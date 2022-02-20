Мария Истомина: «Ветер реально останавливал на трассе. Ты понимаешь, что идешь на месте. Хуже условий для гонки еще не было»

Российская лыжница рассказала об условиях, в которых пришлось бежать марафон на в Пекине.

Спортсменка заняла 9-е место.

– Поделитесь впечатлениями от трассы

– Сегодня и вчера тяжелые погодные условия. Ветер реально иногда останавливал на трассе. Ты понимаешь, что идешь на месте. В целом мы справились, это самое главное. Это отлично.

Трасса сама по себе тяжелая. На Олимпийских играх не может быть легкой трассы, здесь выигрываются медали, о которых мечтает каждый спортсмен. Они могут назваться сильнейшими.

– Можете сказать, что такие погодные условия худшие?

– Думаю, да. Хуже условий для гонки еще не было, – сказала Истомина.