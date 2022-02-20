Егор Сорин: «У Тани были слезы, что проиграли на финише в борьбе. У нее такое здесь случалось, сегодня тоже не рассчитывала на медаль»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал выступление своей жены Татьяны в марафоне на Олимпиаде в Пекине (5-е место).

«На финишной прямой порыв ветра сбил Татьяну с колеи. Условия нормальные были, хорошие скорости, в погоде ничего критического не было. У мужиков я тоже не видел проблем, чтобы они «полтинник» бежали. Правильно, что пробежали столько, сколько планировалось.

У Тани были слезы, что проиграли на финише в борьбе. У нее такое случалось и здесь, позавчера на тренировке не смогла сделать финальный отрезок, сегодня тоже не рассчитывала на медаль. Сегодня главное, что ровно прошла.

У нее дыхание спазмируется, на морозе такое происходит. Проверяли на спортивную астму, не нашли. Что-то с дыхательными мышцами связано, это началось после ковида в сентябре. Мы рано поехали в горы, с октября начались проблемы с дыханием. Сейчас это только в мороз происходит. А скиатлоне было то же самое.

Выступление Анастасии Рыгалиной? Нужно с ней общаться, она могла бы с Машей Истоминой бороться за топ-10, надо разговаривать. Сложно находиться на Олимпиаде, две недели готовиться.

После Игр нет опустошения, радостно, что едем домой. У меня удовлетворение, пусть не было личных медалей у моих спортсменок. Бородавко высокую планку поднял, рядом с ним чувствуешь себя неполноценно, ха-ха.

Результаты хорошие, в общем, впечатление хорошее. Сейчас спортсменки прилетают домой и 24 февраля улетают на Кубок мира в Лахти.

Сейчас сложно кого-то удивить просто медалями, все ждут золота, планку надо удерживать. Будем стараться ей соответствовать, но с другой стороны, если бы мне сказали до Игр, что мои спортсменки будут в десятке, было бы хорошо.

Есть ли облегчение, что для это последняя ? Она и тут не была в космосе, победа в марафоне сомнений не вызывала, но на других дистанциях с ней боролись.

Не нужно останавливаться на достигнутом, надо развиваться дальше, уделим внимание резерву. У нас появилось поколение 1995 года рождения, они начали в юниорах стегать, так и сейчас ничего не поменялось. Гипотеза о том, что наши в юниорах выигрывают, а потом – нет, уже поменялась», – сказал Сорин.