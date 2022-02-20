Анастасия Рыгалина: «На последнем круге ветер был просто нереальный. Местами он останавливал, невозможно было против него идти»

Российская лыжница рассказала об условиях, в которых пришлось бежать марафон на в Пекине.

Спортсменка заняла 17-е место.

– Насколько сложно сегодня было соревноваться?

– Наверное, можно сказать, впервые такие условия. Уровень трассы такой, что было понятно с самого начала, что будет тяжело. Когда мы приехали, поняли, что марафон тяжелый будет. Плюс эти погодные условия. Наверное, хорошо, что старт передвинули.

Сейчас ветер все усиливается. На последнем круге он был просто уже нереальный. Местами он останавливал, невозможно было против него идти, – сказала Рыгалина.