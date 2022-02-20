Тереза Йохауг: «Это мои последние Игры. Я старалась насладиться каждой минутой на трассе»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в коньковом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Это было потрясающе. Не могу сказать что-то другое. Я старалась насладиться каждой минутой на трассе, лыжи были фантастическими.

Турнир был великолепным, и просто грандиозно завершить его таким вот образом.

Моя длинная карьера идет к завершению. Для меня это последние Игры, и суметь взять три золота было мечтой. Сегодня эта мечта сбылась, поэтому нахлынули чувства.

Это было потрясающее путешествие. Я начала в Ванкувере-2010 первым золотом в эстафете. Из Сочи-2014 я увезла бронзу и серебро. В Пхенчхане-2018 меня не было, но я вернулась и взяла три золота здесь», – сказала Йохауг в эфире TV Norge.

Тереза Йохауг стала второй в истории лыжницей, выигравшей три личных золота на одной Олимпиаде