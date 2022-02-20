Петтер Нортуг: «Скорость Йохауг настолько высока, что ни одна лыжница мира не может за ней удержаться»

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал победу своей соотечественницы Терезы Йохауг в коньковом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Когда Йохауг задает темп, поначалу кто-то всегда пытается усидеть за ней, но только сама Йохауг выдерживает такую скорость. Отрывы большие, как и ожидалось.

Она очень хорошо раскладывается по дистанции. Ей тоже дает о себе знать высота. Она взвинчивает темп, как только первый раз преодолевает самые сложные подъемы на 7,5-километровом круге. После этого остается только пристегнуть ремни.

Скорость настолько высока, что ни одна лыжница мира не может за ней удержаться. Йохауг угадала с пиком формы, подготовилась к высоте и знает, как быстро бежать в высотных условиях. Поэтому отрывы такие значительные», – сказал Нортуг.

Тереза Йохауг стала второй в истории лыжницей, выигравшей три индивидуальных золота на одной Олимпиаде