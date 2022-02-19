Станислав Поздняков: «От лица всей нашей олимпийской делегации хочу сообщить, что Большунов – наш знаменосец на церемонии закрытия Игр»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине.

В Пекине-2022 Большунов завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте. Он стал первым лыжником, завоевавшим 5 медалей на одной Олимпиаде.

«После консультаций со всеми тренерами, со всеми спортсменами я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации сообщить, что Александр Большунов – наш знаменосец на церемонии закрытия Олимпиады», – сказал Поздняков.

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