Ольга Завьялова: «Конечно, Большунова можно считать королем лыж, ведь не его вина, что сократили дистанцию»

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам прокомментировала победу российского лыжника в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022.

Из-за погодных условий дистанция была сокращена до 28,4 км.

«Саша – молодец! У нас были небольшие сомнения, потому что в командном спринте ему немножко резкости не хватало, и показалось, что чуть-чуть устал уже и будет тяжело бежать «полтинник».

Может быть, и хорошо, что сократили дистанцию, но мне было бы интересно посмотреть на борьбу именно на 50 км. Думаю, наши ребята могли бы побороться за весь пьедестал, если был бы полноценный марафон.

Конечно, Большунова можно считать королем лыж, ведь не его вина, что сократили дистанцию. Ну а если он себя таковым не считает, значит, это для него следующая цель», – сказала Завьялова.

Большунов = уважение. Дождался последнего лыжника в марафоне, чтобы обнять его