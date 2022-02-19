Михаил Иванов: «Неофициально Большунова можно назвать хоть царем, хоть королем. Официально он – трехкратный олимпийский чемпион»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Иванов прокомментировал победу Александра Большунова в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за погодных условий дистанция гонки в Пекине была сокращена до 28,4 км.

– Норвежцы отказались бежать 50 км в такую погоду, а российские спортсмены – нет. Выходит, что Вяльбе была готова рисковать здоровьем наших лыжников?

– Никто ничем не рисковал. Есть старт, есть жюри, которые принимают решение. Вяльбе решение никакое не принимала.

– Можно ли назвать Большунова «королем лыж»? Он ведь в марафоне бежал не 50, а 30 км.

– А есть такое звание?

– Неофициальное – да.

– Неофициально его можно назвать как угодно: хоть царем, хоть королем. Официально Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Давайте не будем его травмировать дополнительными званиями, – сказал Иванов.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду