Жена Большунова: «Золото в марафоне – его мечта. В мае Саша делал записи в дневнике – три олимпийских золота, и вот он исполнил ее»

Жена российского лыжника восхитилась успешным выступлением мужа на в Пекине.

На Играх-2022 Большунов завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте.

«Мой король ❤️», – написала Большунова.

«Знала, что он сможет. Огорчило, что гонку сократили. Золото в марафоне – его мечта, я знаю, в мае он делал записи в дневнике – три олимпийских золота, и вот он исполнил ее», – цитирует Анну «Матч ТВ».

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду