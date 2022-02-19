Алексей Петухов: «Мне не понравился сход Клэбо с марафона. Так спортсмены не поступают, это слабость»

Чемпион мира по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова и серебро в марафоне на Олимпиаде-2022.

«Отличная гонка, сегодня все наши четыре спортсмена навязали борьбу остальным соперникам – в том числе норвежцам, потому что они являются нашими непосредственными конкурентами.

Было видно, что тяжеловато Денису Спицову. Артем Мальцев стал четвертым – обидно, немного не хватило. Но то, что сделали Большунов и Якимушкин – выдающийся результат.

Сашу поздравляю с третьей золотой медалью, он сегодня поистине стал королем лыж. Пусть это и не «полтинник», но и на 50-километровой дистанции он бы проявил свои лучшие качества, однозначно бы выиграл.

Якимушкин по дистанции чуть отпускал норвежца Крюгера, но собрался и сделал свой максимум, с чем поздравляю его и всю группу Олега Перевозчикова – у них еще не было медалей.

Очень интересная, эмоциональная гонка, я очень доволен. Поздравляю весь тренерский штаб, Федерацию лыжных гонок, родителей Саши Большунова – я знаю, что они очень переживали. Он сейчас просто непобедим, что хочет, то и делает», – сказал Петухов.

«Мне не понравился сход Клэбо. Так спортсмены не поступают: если ты выходишь на дистанцию, то должен бороться и дойти до финиша. Какая-то, знаете, слабость.

Когда сократили дистанцию, мы думали, что это на руку Клэбо, он сможет побороться. Но мы увидели слабость его характера: гонка не задалась, и он сошел. Мне такие моменты не очень приятны, они не показывают силу духа человека», – цитирует Петухова Газета.ru.

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