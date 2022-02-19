Олег Перевозчиков: «Начало Олимпиады у Якимушкина получилось скомканным, потому что он незадолго до старта приболел, а по прилету в Китай сдал положительный тест»

, тренер российского лыжника , прокомментировал серебро спортсмена в марафоне на в Пекине.

«Не знаю, как сокращение дистанции повлияло на исход гонки. Мы были настроены бежать 50 км и были готовы к этому. Думаю, что хуже бы не было. Может быть, и третье и четвертое место мы бы получили, а может, упустили бы и первое. Хорошо, что все закончилось для нас удачно и мы получили то, что имеем.

Перед стартом мы обсудили план на гонку, и Иван его выполнил до конца. Он молодец, что, даже оказываясь в середине пелотона не тушевался, не бросался и не паниковал. Это говорит о том, что он действительно матерый гонщик», – сказал Перевозчиков.

«У Ивана начало Олимпиады получилось скомканным, потому что он незадолго до старта приболел, а затем по прилету в Китай сдал положительный тест и три дня провел в изоляции. Из-за этого он не смог подвестись к скиатлону, где у него была возможность стартовать, но мы приняли решение отказаться от участия в этом старте, так как он еще не был готов на 30 км. Это повлияло на него психологически и методически пришлось вносить коррективы.

Затем он пробежал 15 км, но состояние, по его словам, было еще не то. В итоге мы начали готовиться к «полтиннику», провели еще одну контрольную тренировку, после которой он сказал, что состояние теперь совсем другое.

Так что нам просто не хватило времени, чтобы отойти после болезни и в полном боевом состоянии подвестись к началу Олимпиады. Из-за этого он не отобрался в эстафету, хотя, возможно, и там бы уже пробежал достойно», – добавил тренер.