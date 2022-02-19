Николай Зимятов: «Думаю, сейчас у Большунова пик карьеры, и дальше она пойдет на спад. Удержаться на олимпе будет сложно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал победу в коньковом марафоне на в Пекине.

– Да, дистанция была сокращена, и сейчас пойдут разговоры, полноценный Большунов король лыж или заслужил только полкороны. Все-таки это звание неофициальное, поэтому лично я буду считать, что у нас в истории появился третий король лыж. Корона у меня есть, красивая, я ее подготовил, как и обещал (тренеру сборной Юрию) Бородавко. Когда вернется, вручим.

Считаю, что Большунов – полноценный король лыж, он блестяще выступил, показал отличную форму, вовремя пришедшую во время Олимпийских игр. Бородавко хорошо спланировал все, и Елена Вяльбе все организовала на высшем уровне на протяжении всего сезона. Все сошлось, это здорово. Король есть король.

Как вы знаете, короля лыж у нас было два. Теперь – три. Первый был Владимир Кузин, выигравший это звание на чемпионате мира, второй – я, но уже на Олимпийских играх, и вот теперь Саша. Говорится же не «30-50», а две длинные дистанции. Поэтому можно с уверенностью говорить, что в нашем королевском семействе прибавление. Поэтому будем дружить, это здорово.

Будем считать, что я старенький король, а Большунов – молодой. Будем вместе сидеть и ждать, когда к нам придет следующий.

– Как думаете, у Большунова есть перспектива на следующий олимпийский цикл повторить что-то подобное?

– Шанс всегда есть. Но, думаю, сейчас у Александра пик карьеры, и дальше она пойдет на спад. Это же и вопрос мотивации.

Большунов теперь выиграл все, что мог, у него есть все титулы. И обладатель Кубка мира, и король, и «Тур де Ски». Саше нужно строить дом, сажать деревья, увеличивать семью. Быт засосет. Поэтому на этом олимпе ему удержаться будет сложно. Но исторических званий он уже достиг, теперь можно жить, – сказал Зимятов.

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?