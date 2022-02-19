Холунн о 13-м месте в марафоне: «Немного грустно, что моя последняя Олимпиада заканчивается таким результатом»

Норвежский лыжник прокомментировал свое выступление в марафоне на Олимпиаде в Пекине, где он стал 13-м.

«Сегодня тело не работало. Это был просто-напросто не мой день. А борьба за медали закончилась, когда я сломал палку.

Я помахал публике на финише из вежливости. Попрощался. Понятно же, что это мои последние Игры. Так что... Немного грустно, что моя последняя Олимпиада заканчивается таким результатом. Но я сделал все, что мог.

Мне исполняется 33, так что я больше не молодой и подающий надежды. Но я по-прежнему могу быстро бежать, если выдается хороший день. Я, пожалуй, еще побегаю в следующем сезоне. Но это моя последняя , – сказал Холунн.