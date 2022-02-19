Симен Хегстад Крюгер: «Уехать домой с бронзой ощущается как победа сегодня»

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал свое выступление в марафоне на Олимпиаде в Пекине, где он взял бронзу.

«Еще до старта у меня был план относительно смены лыж. Я услышал от смазчиков, что по ходу гонки скольжение ухудшается, и решил придерживаться своего плана. Моя лучшая пара лежала в боксе. Шанс был небольшим, но мне кажется, это был правильный выбор.

Все согласятся, что подготовка к гонке была для меня особенной. Приезд сюда напоминал американские горки. На самом деле для меня победой стало уже то, что я вышел на старт. От мысли, что все Игры пройдет без меня до получения этого последнего шанса. Уехать домой с бронзой ощущается как победа сегодня.

Я чувствовал, что очень многие желали мне сегодня успеха, и я использовал эту энергию, когда пришлось извлекать последние резервы. Я не смог бы бежать быстрее», – сказал Крюгер.

Норвежец пропустил все гонки олимпийского турнира из-за коронавирусной инфекции.