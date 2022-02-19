Результаты мужского марафона свободным стилем в лыжах на Олимпиаде-2022: Большунов выиграл золото, Якимушкин взял серебро

Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковый марафон на Олимпиаде в Пекине, Иван Якимушкин завоевал серебро.
Пекин, Китай
Лыжи
Мужчины
50 км, масс-старт, свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.32,7
2. Иван Якимушкин (Россия) – 5,5
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 7,0
4. Артем Мальцев (Россия) – 10,7
5. Шюр Рете (Норвегия) – 15,8
6. Денис Спицов (Россия) – 26,2
7. Клеман Парисс (Франция) – 28,8
8. Скотт Паттерсон (США) – 33,9
9. Вильям Поромаа (Швеция) – 56,4
10. Морис Манифика (Франция) – 57,6
11. Роман Фюргер (Швейцария) – 1.52,1
12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.56,6
13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.57,5
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.58,4
15. Жюль Ляпьер (Франция) – 2.17,6
16. Йенс Бурман (Швеция) – 2.49,6…
38. Калле Халварссон (Швеция) – 5.14,9