Российские лыжники выиграли медали во всех гонках мужской программы на Олимпиаде-2022

Представители России побывали на подиуме на всех стартах на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В скиатлоне золото выиграл Александр Большунов, серебро – у Дениса Спицова.
В индивидуальной классической гонке на 15 км Большунов поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.
Александр Терентьев взял бронзу в личном спринте и вместе с Большуновым – в командном.
Золото выиграла российская эстафетная команда в составе Алексея Червоткина, Большунова, Спицова и Сергея Устюгова.
В предпоследний день Игр Большунов выиграл золото марафона, серебро досталось Ивану Якимушкину.
Таким образом из российской команды лишь Артем Мальцев и Илья Семиков не поднимались на подиум в олимпийских дисциплинах.