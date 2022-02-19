Российские лыжники выиграли медали во всех гонках мужской программы на Олимпиаде-2022

Представители России побывали на подиуме на всех стартах на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В скиатлоне золото выиграл , серебро – у .

В индивидуальной классической гонке на 15 км Большунов поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.

взял бронзу в личном спринте и вместе с Большуновым – в командном.

Золото выиграла российская эстафетная команда в составе , Большунова, Спицова и .

В предпоследний день Игр Большунов выиграл золото марафона, серебро досталось Ивану Якимушкину.

Таким образом из российской команды лишь Артем Мальцев и Илья Семиков не поднимались на подиум в олимпийских дисциплинах.