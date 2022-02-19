Александр Большунов: «Король лыж? Я так не считаю»

Российский лыжник прокомментировал победу в коньковом марафоне на в Пекине.

Это третье золото россиянина на Играх – ранее он выиграл скиатлон и эстафету.

«Король лыж? Я так не считаю. Сегодня должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий сократили, потому что с утра был сильный ветер, мороз. Но когда сейчас бежали, я скажу, что можно было и 50 бежать, потому что было не так холодно и ветер чуть-чуть поменьше стал. Погодные условия сегодня были на грани, но 50 можно было все-таки бежать.

Но удалось и 30 выиграть, поэтому я очень рад, потому что это реально феноменальный результат.

Не знаю, норвежцы вообще хотели 15 км заказывать, но это уже слишком мало было бы, хорошо, что 30 бежали.

Недосягаемый? Сегодня – может быть, но завтра уже наступает следующий день, нужно начинать все по новой. Будем стараться, дальше тренироваться, тем более еще есть куда стремиться.

Я хочу сказать спасибо нашей большой команде, спасибо сервису, который отработал все Олимпийские игры на 150% – я перед ними преклоняюсь, потому что в каждой гонке лыжи работали идеально.

Хочу сказать большое спасибо всем тренерам, которые вели и подсказывали по трассе, также своему тренеру – Юрию Викторовичу Бородавко. Мы все правильно сделали, подготовились к Олимпийским играм в лучшей форме. Также своим близким, родным хочу сказать спасибо, что переживают и всегда поддерживают.

Также своей любимой жене Ане – думаю, эту медаль я посвящу ей, потому что у нее через несколько дней день рождения, вот такой подарок. Она обиделась, что для нее еще никак не говорил про медали, а сейчас я понимал, что должен завоевать золото и сказать, что эта награда – подарок к ее дню рождения», – сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?