Юрий Бородавко: «Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился эмоциями после победы в коньковом марафоне на в Пекине.

«Я очень сильно горжусь Сашей. Все эти золотые медали – результат нашей качественной работы с ним. Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит.

Заслужил ли он быть знаменосцем на закрытии Олимпиады? Думаю, что да. Великолепно выступил, принес целых три золота в копилку нашей сборной, что еще нужно? Все уже есть для счастья!» – сказал Бородавко.

«Были тревоги, поскольку старт сократили с 50 км до 28,4 км, что давало преимущество норвежским лыжникам, в частности Клэбо. Не оправдались эти ожидания. Александр в своем прекрасном стиле выиграл эту гонку, был просто великолепный старт, стал трехкратным олимпийским чемпионом, получил неофициальное звание «короля лыж».

Меня радует победа Александра, его достижение. Учитывая то, что ему пришлось пройти в этом году, величайшее достижение», – цитирует тренера ТАСС.

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?