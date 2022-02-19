Третью Олимпиаду подряд Россия берет как минимум две медали в мужском лыжном марафоне

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Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали медали в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022.

Гонка на 50 км была сокращена до 28 км из-за погодных условий. Несмотря на это, Большунов завоевал золото, Якимушкин – серебро.

Третьи Игры подряд российские лыжники берут как минимум две медали в марафоне. В Пхенчхане-2018 Большунов был вторым в классической гонке на 50 км, Андрей Ларьков тогда финишировал третьим.

В Сочи-2014 российские лыжники заняли весь пьедестал: Александр Легков победил, Максим Вылегжанин был вторым, Илья Черноусов – третьим.

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

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