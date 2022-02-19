Третью Олимпиаду подряд Россия берет как минимум две медали в мужском лыжном марафоне

Российские лыжники и завоевали медали в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022.

Гонка на 50 км была сокращена до 28 км из-за погодных условий. Несмотря на это, Большунов завоевал золото, Якимушкин – серебро.

Третьи Игры подряд российские лыжники берут как минимум две медали в марафоне. В Пхенчхане-2018 Большунов был вторым в классической гонке на 50 км, тогда финишировал третьим.

В Сочи-2014 российские лыжники заняли весь пьедестал: победил, был вторым, – третьим.

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?