Третью Олимпиаду подряд Россия берет как минимум две медали в мужском лыжном марафоне

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали медали в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022.
Гонка на 50 км была сокращена до 28 км из-за погодных условий. Несмотря на это, Большунов завоевал золото, Якимушкин – серебро.
Третьи Игры подряд российские лыжники берут как минимум две медали в марафоне. В Пхенчхане-2018 Большунов был вторым в классической гонке на 50 км, Андрей Ларьков тогда финишировал третьим.
В Сочи-2014 российские лыжники заняли весь пьедестал: Александр Легков победил, Максим Вылегжанин был вторым, Илья Черноусов – третьим.
🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?