Хуан Антонио Самаранч-младший о сокращении марафона: «Надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром»

Теги лыжные гонки Олимпиада-2022 марафон Хуан Антонио Самаранч-младший ТАСС Лыжи

Глава координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч-младший высказался о сокращении дистанции мужского марафона. 

«Конечно, мы сталкивались с проблемами, связанными с погодой, что мы можем наблюдать и сегодня.

Мы перенесли командное соревнование в горнолыжном спорте и скорректировали 50-километровую лыжную гонку. Но, коллеги, надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром.

Мы должны отмечать тот факт, что зима привносит в спорт то разнообразие, которого нет в летних Играх или пляжных Играх», – сказал Самаранч-младший.

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