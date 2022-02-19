Петтер Нортуг: «На «полтиннике» мы бы увидели невероятные телекартинки, где у народа случался бы коллапс. Я ждал этого с нетерпением»

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг поделился мнением о сокращении дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине из-за сложных погодных условий.

Спортсмены побегут 28 км вместо 50.

«Гонщики как Большунов, Крюгер, Холунн и Спицов наверняка разочарованы. Вся российская команда, на самом деле. В норвежской – больше всего доволен Йоханнес (Клэбо). У нас есть один, кто этого желал и трое – кто нет.

Гонка будет совсем другой. На «полтиннике» при такой высоте очень большие отрывы были бы на последних 10 км. Многие бы накушались. Мы бы увидели невероятные телекартинки, где у народа случался бы коллапс. Я ждал этого с нетерпением», – сказал Нортуг.

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