Егор Сорин: «28 км вместо 50, конечно, на руку Клэбо. Тем более при таком ветре никто не будет уходить в отрыв»

Тренер сборной России по лыжным гонкам считает, что сокращение дистанции марафона на в Пекине выгодно норвежцу .

Из-за сложных погодных условий спортсмены побегут 30 км вместо 50.

«28 км вместо 50, конечно, на руку Клэбо. Тем более при таком ветре никто не будет уходить в отрыв – это очень сложно, нужно, чтобы уходило хотя бы 2-3 человека. В группе будет легче, особенно на спусках.

Задача Клэбо – удержаться в группе. Но я надеюсь, что наши парни найдут к нему ключики», – сказал Сорин в прямом эфире в инстаграме Александра Легкова.