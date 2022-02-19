Егор Сорин: «28 км вместо 50, конечно, на руку Клэбо. Тем более при таком ветре никто не будет уходить в отрыв»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что сокращение дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине выгодно норвежцу Йоханнесу Клэбо.

Из-за сложных погодных условий спортсмены побегут 30 км вместо 50.

«28 км вместо 50, конечно, на руку Клэбо. Тем более при таком ветре никто не будет уходить в отрыв – это очень сложно, нужно, чтобы уходило хотя бы 2-3 человека. В группе будет легче, особенно на спусках.

Задача Клэбо – удержаться в группе. Но я надеюсь, что наши парни найдут к нему ключики», – сказал Сорин в прямом эфире в инстаграме Александра Легкова.

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