Олимпиада-2022. Фристайл. Уайз, Портеус, Роллан, Феррейра выступят в хаф-пайпе

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужском фристайле в дисциплине хаф-пайп.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Мужчины

Хаф-пайп

Начало – 4.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, с 5.30 – Матч ТВ.

Старт-лист

1. Гус Кенуорти (Великобритания)

2. Робин Бриге (Швейцария)

3. Кевин Роллан (Франция)

4. Мигель Портеус (Новая Зеландия)

5. Симон д’Артуа (Канада)

6. Алекс Феррейра (США)

7. Ноа Боуман (Канада)

8. Брендан Маккей (Канада)

9. Дэвид Уайз (США)

10. Бирк Ирвинг (США)

11. Нико Портеус (Новая Зеландия)

12. Аарон Бланк (США)