Сергей Ридзик сквозь слезы – жене: «Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Не получилось выиграть золото, но бронза – это еще лучше»

Теги фристайл Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 сборная России (фристайл) Сергей Ридзик Лыжи

Российский фристайлист Сергей Ридзик поделился эмоциями от бронзы Олимпиады-2022 в ски-кроссе.

Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль.

Можно я передам привет? Владимир Иванович Шеин, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок.

А теперь моей жене, дорогой любимой женщине. Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза – это еще лучше

Мама, ты можешь гордиться своим сыном. Не опять, а снова», – сказал Ридзик сквозь слезы.

🥉 Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные