Олимпиада-2022. Горные лыжи. Слалом. Горностаева, Ткаченко, Мельникова, Шиффрин и Влхова выступят в первой попытке

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине женщины разыграют медали в горнолыжном слаломе. Сборную России представят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Горные лыжи

Слалом

Женщины

Начало первой попытки – 5:15, финал – 8:45 по московскому времени. Прямая трансляция – с 8:40 на «Матч ТВ».

Старт-лист

Петра Влхова (Словакия)

Микаэла Шиффрин (США)

Венди Холденер (Швейцария)

Лена Дюрр (Германия)

Катарина Линсбергер (Австрия)

Катарина Труппе (Австрия)

Анастасия Горностаева (Россия)

Екатерина Ткаченко (Россия)

Полина Мельникова (Россия)

Сара Хектор (Швеция)

Анна Свенн-Ларссон (Швеция)

Полный список участниц можно посмотреть здесь.

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