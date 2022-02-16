Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде – 9 наград

Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде.

На Играх-2022 в Пекине команда завоевала девять наград – три золота, три серебра и три бронзы.

До этого лучшие результаты были в Нагано-1998 (5-2-1) и Пхенчхане-2018 (0-3-5).

На Олимпиаде в Пекине осталось разыграть медали в марафонах.

Медали сборной России в Пекине-2022:

🥇 Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, эстафета

🥇 Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, эстафета

🥇 Александр Большунов, скиатлон

🥈 Александр Большунов, 15 км, классический стиль

🥈 Денис Спицов, скиатлон

🥈 Наталья Непряева, скиатлон

🥉 Александр Большунов – Александр Терентьев, командный спринт

🥉 Юлия Ступак – Наталья Непряева, командный спринт

🥉 Александр Терентьев, лыжные гонки, спринт, свободный стиль