Большунов не вышел к Терентьеву после финиша в командном спринте, где россияне взяли бронзу

Теги лыжные гонки Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Глеб Ретивых Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев взяли бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

После финиша Большунов не вышел встречать Терентьева – в отличие от призеров других команд, которые поздравили своих партнеров после гонки.

Аналогичная ситуация произошла на чемпионате мира 2021 года в Обертсдорфе, когда Большунов не подошел к Глебу Ретивых после финиша. Тогда российский дуэт также взял бронзу командного спринта.

Сегодня победу одержали норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клэбо, вторыми стали финны Ииво Нисканен и Йони Мяки.

🥉 Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные