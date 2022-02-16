Результаты мужского командного спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2022: Большунов и Терентьев взяли бронзу, золото у Норвегии

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
Финал
1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 19.22,9
2. Ииво Нисканен – Йони Мяки (Финляндия) – 2,5
3. Александр Большунов – Александр Терентьев (Россия) – 4,3
4. Вильям Поромаа – Оскар Свенссон (Швеция) – 15,1
5. Антуан Кир – Грэм Ричи (Канада) – 22,31
6. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия) – 25,43
7. Уго Лапалю – Ришар Жув (Франция) – 35,38
8. Юнас Бауман – Йовиан Хедигер (Швейцария) – 41,36
9. Бен Огден – Джеймс Клинтон Шунмейкер (США) – 1.05,08
10. Михаэль Феттингер – Беньямин Мозер (Австрия) – 1.52,01