Результаты мужского командного спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2022: Большунов и Терентьев взяли бронзу, золото у Норвегии

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Финал

1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 19.22,9

2. Ииво Нисканен – Йони Мяки (Финляндия) – 2,5

3. Александр Большунов – Александр Терентьев (Россия) – 4,3

4. Вильям Поромаа – Оскар Свенссон (Швеция) – 15,1

5. Антуан Кир – Грэм Ричи (Канада) – 22,31

6. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия) – 25,43

7. Уго Лапалю – Ришар Жув (Франция) – 35,38

8. Юнас Бауман – Йовиан Хедигер (Швейцария) – 41,36

9. Бен Огден – Джеймс Клинтон Шунмейкер (США) – 1.05,08

10. Михаэль Феттингер – Беньямин Мозер (Австрия) – 1.52,01