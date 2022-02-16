Результаты слалома у мужчин в горных лыжах на Олимпиаде-2022: Ноэль победил, Хорошилов занял 10-е место

Французский горнолыжник Клеман Ноэль одержал победу в слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
Пекин, Китай
Горные лыжи
Мужчины
Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.44,09
2. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 0,61
3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) – 0,70
4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,79
5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,80
6. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,86...
10. Александр Хорошилов (Россия) – 1,08...
26. Александр Андриенко (Россия) – 7,08
Россиянин Иван Кузнецов не финишировал в первой попытке.