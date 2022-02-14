Елена Вяльбе: «Я приняла решение, что последний этап побежит Устюгов. У меня не было сомнений на его счет, знала, что не подведет»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лично приняла решение поставить Сергея Устюгова на четвертый этап эстафеты в Пекине-2022. 

Сборная России выиграла в эстафете золото.

«Для того, чтобы получать новые награды, нужно забывать победы сразу же. Поэтому эмоций на оставшиеся гонки у меня хватит! Их ещё много.

У нас было собрание с тренерами. Каждый высказывал мнение. Мы решали, кто побежит – Мальцев или Устюгов. Пообщавшись с тренерами, я поняла, что решение голосованием будет не в пользу Устюгова.

Поэтому сказала, что я принимаю решение, что последний этап побежит Устюгов. На это есть ряд причин.

Устюгов прекрасно провел свой этап! Даже не в том дело, что у него был хороший задел. У меня ни разу не было сомнений на его счет. Знала, что он не подведет», – сказала Вяльбе. 

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