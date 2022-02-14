Елена Вяльбе: «Я приняла решение, что последний этап побежит Устюгов. У меня не было сомнений на его счет, знала, что не подведет»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лично приняла решение поставить Сергея Устюгова на четвертый этап эстафеты в Пекине-2022.
Сборная России выиграла в эстафете золото.
«Для того, чтобы получать новые награды, нужно забывать победы сразу же. Поэтому эмоций на оставшиеся гонки у меня хватит! Их ещё много.
У нас было собрание с тренерами. Каждый высказывал мнение. Мы решали, кто побежит – Мальцев или Устюгов. Пообщавшись с тренерами, я поняла, что решение голосованием будет не в пользу Устюгова.
Поэтому сказала, что я принимаю решение, что последний этап побежит Устюгов. На это есть ряд причин.
Устюгов прекрасно провел свой этап! Даже не в том дело, что у него был хороший задел. У меня ни разу не было сомнений на его счет. Знала, что он не подведет», – сказала Вяльбе.
Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике