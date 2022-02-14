Елена Вяльбе: «Я приняла решение, что последний этап побежит Устюгов. У меня не было сомнений на его счет, знала, что не подведет»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала, что лично приняла решение поставить на четвертый этап эстафеты в Пекине-2022.

Сборная России выиграла в эстафете золото.

«Для того, чтобы получать новые награды, нужно забывать победы сразу же. Поэтому эмоций на оставшиеся гонки у меня хватит! Их ещё много.

У нас было собрание с тренерами. Каждый высказывал мнение. Мы решали, кто побежит – Мальцев или Устюгов. Пообщавшись с тренерами, я поняла, что решение голосованием будет не в пользу Устюгова.

Поэтому сказала, что я принимаю решение, что последний этап побежит Устюгов. На это есть ряд причин.

Устюгов прекрасно провел свой этап! Даже не в том дело, что у него был хороший задел. У меня ни разу не было сомнений на его счет. Знала, что он не подведет», – сказала Вяльбе.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике