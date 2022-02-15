Маркус Крамер: «Мы до сих пор не знаем, почему Устюгову не разрешили выступать в Пхенчхане-2018. Это так глупо»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, что до сих пор не знает, почему его не допустили на Олимпиаду-2018.

«Это было четыре года назад. И мы до сих пор не знаем, почему ему не разрешили выступать в . Я рад, что он выиграл олимпийское золото. Он это заслужил.

Я этого совершенно не понимаю. Когда вы делаете что-то не так, вам нужно знать, что вы делаете не так, но мы по-прежнему ничего не знаем. Ответственным лицам из разных организаций нужно понимать, что они должны объяснить спорстмену, что произошло. Это так глупо», – сказал Крамер.

– Меня очень злит, что каждый раз, когда побеждает россиянин, снова начинаются дискуссии о допинге. Любой желающий может прийти на наши тренировки и изучить их. Мы постоянно проходим допинг-контроль и делаем все возможное в борьбе с допингом.

– Но ведь можно понять тех, у кого возникают вопросы и критика после того, что произошло в Сочи?

– Эту историю нужно закрыть. Российский спорт получил за это суровое наказание, особенно спортсмены и особенно те, кому не разрешили выступить в 2018 году. С тех пор мы очень усердно работали со спортсменами. Мы делаем все, чтобы показать, что они чистые.

Печально, что эти вопросы возникают снова и снова. У нас уже давно не было с этим проблем. Мы стараемся тренироваться больше и лучше. Это ответ на вопрос, почему мы сейчас находимся на очень высоком уровне. Я не понимаю, почему возникает эта дискуссия, – отметил тренер.