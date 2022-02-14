Александр Большунов: «Расстановка в эстафете у нас была правильной: Червоткин привез 24 секунды, я довел отрыв до минуты. Этого хватило для победы»

Российский лыжник поделился мнением о расстановке в эстафете на Олимпиаде в Пекине, а также ответил на вопрос о роли знаменосца на церемонии закрытия Игр.

Вчера российская команда в составе , Большунова, и завоевала эстафетное золото.

– В эстафете вы тоже были максимально заряжены на победу?

– У нас собралась хорошая команда, понимающая. Мужики каждый отработал свой этап на полную. По идее так всегда нужно бегать. Кто выдержит – тот выдержит.

– Как отнеслись к решению тренеров поставить на финишный этап именно Сергея Устюгова?

– Мне вообще совершенно не важно, кто какой этап бежит. Расстановка у нас была правильной: Леха Червоткин привез 24 секунды, я довел отрыв до минуты. Этого хватило для победы. Клэбо на четвертом этапе попробовал догнать, 16 секунд отыграл, но потом понял, что это все. Если было бы 30 секунд отрыва, было бы очень напряжно, там была бы борьба до конца.

– Клэбо очень достойно проигрывает – вас поздравил, на пьедестале казался радостным...

– Вообще, когда проигрываешь, хочется просто уйти и ни с кем не разговаривать. Но мы тоже растем и делаем правильные выводы.

– Вы к поражениям ведь до сих пор спокойно не умеете относиться?

– Ха! Если бы я спокойно относился к поражениям, то, думаю, золотой медали у меня бы не было.

– Вся страна считает, что вы должны нести флаг на церемонии закрытия .

– Пока я ничего никому не должен, потому что еще есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно, – сказал Большунов.

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