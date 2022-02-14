Михаил Иванов: «Сборная Норвегии полностью не готова к Олимпиаде. Тренировочные программы россиян – самые эффективные»

Олимпийский чемпион 2002 года в гонке на 50 км Михаил Иванов прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Сборная Норвегии полностью не готова: что в мужском, что в женском составе, за исключением Терезы Йохауг. набирает форму по ходу, но это ему не позволило отыграть такой большой разрыв, который был у норвежцев в первых этапах.

То, что россияне финишировали с флагом – это закономерно, так и должно было быть, потому что сейчас Россия – самая лучшая.

– Переживали ли вы, что Устюгов не удержит лидерство?

– Нет, потому что разрыв был в 56-59 секунд. Было понятно, что для того, чтобы достать Устюгова, Клэбо нужно было потратить громадное количество сил, и если бы даже Клэбо был в спортивной форме, которой сейчас он не имеет, и его физическое состояние было бы намного лучше, ему все равно нужно было бы очень постараться на финишной прямой.

пусть и неудачно пробежал в спринтерской гонке, ему было бы очень по силам бороться с Клэбо на финишной прямой.

Наверное, Клэбо делал все правильно – он понимал, что по ходу дистанции отыграть минуту на такой сложной трассе – это еще нужно постараться, потратить силы, и, видимо, уже начинал готовиться к спринтерской эстафете. Все грамотно сделал.

Вот Ииво Нисканен – красавец! На всех дистанциях, на которых он выходит, он один из сильнейших гонщиков – что в скиатлоне, что на дистанции в 15 км. И сегодня он в эстафете отыграл 30 секунд.

– Норвегия на крупных турнирах никому не проигрывала эстафету с 2001 года. Можно ли сказать, что теперь началась российская эпоха?

– Не знаю насчет эпох, но это говорит о том, что сборная Норвегии сейчас не готова ввиду того, что у них две девочки не поехали на из-за ковида, поэтому у них и эстафетная команда так посыпалась полностью. Ковид внес свои коррективы.

Вообще мне не нравится это понятие «эпоха» – просто есть спортсмены, который показывают результат.

На сегодняшний день те тренировочные программы, которая делает сборная России, показывают, что они – самые эффективные, раз в каждой дистанции, в которой мы выходим, мы завоевываем медаль. А у сборной Норвегии что-то пошло не так, – сказал Иванов.