Александр Панжинский: «Думаю, что на последнем этапе заслуженно бежал Устюгов, но поставь Мальцева, Терентьева, Семикова, Якимушкина – любой бы сегодня удержал отрыв»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на в Пекине.

В составе команды бежали Алексей Червоткин, , и .

«Восхитительная гонка! Прекрасные эмоции. Если вчера женщины до самого финиша держали в напряжении, и мы, наверное, мечтали, но не ждали там победы, то мужчины у нас были фаворитами гонки. Мы понимали, что, если на первых этапах Алексей Червоткин и Александр Большунов сделают отрыв, то остальные ребята уже его додержат. Но в снегопад стало как-то волнительно. Именно в тот день, когда нам не хотелось бы видеть снег, он впервые здесь пошел.

Бежать в отрыв было сложно, но Червоткин не устает нас удивлять, и, мое мнение, именно он сделал эстафету. Алексей смело ринулся в бой и убежал в отрыв на самом слабом у норвежцев этапе. Он обеспечил такой задел, который уже невозможно было отыграть. Мы понимали, что на своем этапе Большунов только увеличит отрыв. А дальше уже ребятам было делом техники это преимущество удержать.

Думаю, что на последнем этапе заслуженно бежал Сергей Устюгов, но поставь Артема Мальцева, , Илью Семикова, Ивана Якимушкина – любой бы сегодня удержал отрыв. Эстафета была сделана на двух этапах. Тем не менее каждый у нас максимально отработал на своих этапах. Сергей превосходно провел заключительный этап. Уверен, что он как никто заслуживает этого золота. Поздравляем всю команду!

Великий ли теперь Большунов? Большунов был уже велик после победы в скиатлоне. Хочется верить, что Александр еще возьмет золото на этих Играх. Почему-то мне кажется, что именно так оно и будет», – сказал Панжинский.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике