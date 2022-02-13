Россия впервые за 50 лет выиграла женскую и мужскую лыжные эстафеты на Олимпийских играх

Сегодня сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Накануне победу в эстафете одержала российская женская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой.

Последний раз подобный дубль в истории российских и советских лыж случился на Играх 1972 года, где сборная СССР выиграла обе эстафеты.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

«Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет». Россия забрала олимпийскую эстафету экстремальной тактикой